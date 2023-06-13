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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حكيم يشتري سيارة جديدة ماركة رنج روفر.. اعرف سعرها

صدى البلد

نشر المطرب "حكيم"، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، يوثق من خلاله عمليه شراء سيارته الجديدة من طراز رنج روفر سبورت موديل 2023.

مزح حكيم مع جمهوره بكلمات طريفة ابرزها "بكره يا توتا تبقي تويوتا"، وسط مشاعر من الفرحة بعملية شراء تلك السيارة الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

القدرات الفنية للسيارة "رنج روفر سبورت" 2023

 

تتوافر السيارة عالميا بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي، بقوة 355 حصانا، مع 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

كما تتوافر رنج روفر سبورت بمحرك اخر سعة 5000 سي سي، ينتج قوة اجمالية بلغت 575 حصانا، بالإضافة إلي 700 نيوتن/متر، 8 سلندر، وبسرعة قصوى تصل إلى 280 كم/ساعة.

 

سعر سيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 في مصر

يصل سعر السيار رنج روفر سبورت موديل 2023 إلى 7 ملايين جنيه، بحسب القدرات الفنية وتجهيزات السيارة 

سيارات سيارة حكيم حكيم المطرب حطيم أسعار رنج روفر 2023

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