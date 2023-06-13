مدبولي: تاريخ التعاون بين مصر والعراق يعود إلى 6000 عام.. فيديو

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التاريخ قام بتسجيل بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة في بلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي ما يقرب من 6000 عام عمر العلاقات بين البلدين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، أن العلاقة توطدت بين الشعبين المصري والعراقي وأصبحت تجمعهما وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك، واليوم يأتي انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للاجتماع المشترك في القاهرة من بعده عقد دورتها الأولي منذ ثلاث أعوام في بغداد تأكيدا علي حرص البلدين في تفعيل آليات التعاون.

وأوضح مصطفي مدبولي، أن التعاون بين البلدين يكون في مختلف المجالات والقطاعات حتى يعود بالنفع على البلدين شعبا وحكومة.