تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاقتصاد والإحصاء في الجيزة

انتهى طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، اليوم الثلاثاء، من اداء امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء كمادتين لا يتم إضافتها إلى مجموع الثانوية العامة.

وقال الطالب خالد ابراهيم، إن امتحان الاحصاء كان مناسبا و لا توجد أسئلة تحتاج إلى تفكير و كذلك فى الاقتصاد.



وأعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة عن سعادتهم البالغة ، لسهولة امتحان الاقتصاد اليوم ، متمنين ان يكون امتحان اللغة العربية في سهولة امتحان الاقتصاد.

وقال محمد طالب بمدرسة الاورمان بالجيزة إن امتحان الاقتصاد اسئلته سهلة جدا وفى مستوى الطالب العادى، والوقت كان مناسبا لحل أسئلة الامتحان .

وأدى اليوم الثلاثاء 13 يونيو الحالى، طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء كمادتين لا يتم إضافتها إلى مجموع الثانوية العامة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان.

كما شدد على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

وطالب الوزير بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣

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