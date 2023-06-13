تعليم الشرقية ينعى شهيد الواجب سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر

نعى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ووكيل المديرية ومديري العموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية شهيد الواجب "عبد المجيد عبد الخالق حسن"سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية.

أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه قد وافته المنية اليوم بالمدرسة اثناء تأديته عمله داخل المدرسة وتم عمل محضر اثبات حاله واستدعاء سيارة اسعاف لنقل المرحوم للمستشفي لاستكمال الاجراءات وتم استخراج تصريح الدفن.

وتقدم جميع العاملين بخالص الدعوات ان يتغمد الله عز وجل الشهيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه وإنا لله وإنا إليه راجعون.