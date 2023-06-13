طلاب هندسة القاهرة يشاركون فى مسابقة تصميم وتصنيع الروبوتات.. تفاصيل

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن مشاركة الطلاب في مسابقة "تصميم وتصنيع الروبوتات"، تحت شعار: CaiRobOlympics .

وأشار اتحاد طلاب كلية الهندسة ، إلى أن المسابقة جاءت عرضا للمشروعات العملية لطلاب مقرر انظمة المعالجات الدقيقة المتقدمة (Microprocessor Systems-2- CMPN211) الذي يقوم بتدريسه الدكتور خالد محمد إبراهيم محمد، وأقيمت المنافسة بين 10 مجموعات، كل منها مكونٌ من حوالي 20 طالبا، من طلاب برنامجي "هندسة الاتصالات والحاسبات" و"الميكاترونكس" بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى مشاركة شرفية من طلاب "الهندسة الحيوية والطبية" بنظام الفصيلين الدراسيين.

كما كان الهدف الأساسي من المشروع تصنيع روبوت مزود بامكانيات الذكاء الاصطناعي قادر علي لعب رياضات مختلفة مثل: ركل الكرة، التصدي للكرة، تجميع كرات ذات لون محدد مسبقا، التصويب علي هدف، والخروج من المتاهة، بحيث تمثل كل رياضة تحديا للروبوت، وكانت درجة كل فريق هي مجموع الدرجات التي حصل عليها الروبوت الخاص بها في التحديات الخمسة.