إذلال نتنياهو.. بايدن يدعو الرئيس الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل

قالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يدعو رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لزيارة البيت الأبيض في واشنطن الشهر القادم.

ورأت وسائل إعلام عبرية، إن دعوة بايدن إلى هرتسوج، ما هي إلا إذلال لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، الذي لم تتم دعوته بعد لزيارة رسمية منذ تشكيل الحكومة الحالية بسبب سياسته.

ولقتت وسائل الإعلام العبرية إلى أنه أيضا لم تتم دعوة أي عضو كبير في الحكومة الإسرائيلية للقيام بزيارة رسمية حتى الآن.

ومن المتوقع أن يلقي هرتسوج كلمة أمام الكونجرس في واشنطن. على هذه الخلفية ، جرت في الأيام الأخيرة محادثات حول اجتماعه مع الرئيس بايدن.

وتقول مصادر أمريكية إن نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أبلغا أيضا بالاجتماع المرتقب للرئيسين.

وكان هرتسوج قد التقى بايدن بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، في أكتوبر 2022، حيث ناقش الاثنان التوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا

وتأتي هذه الزيارة التي من المنتظر أن تكون في يوليو القادم، وسط توترات بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية، حيث تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على برنامج طهران مقابل تخفيف العقوبات.