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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمبتدئين.. اشتر هوندا سيفيك أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

هوندا سيفيك موديل
هوندا سيفيك موديل 1987 الهاتشباك

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وذلك أدي الي اتجاه المواطنين لشراء السيارات المستعملة لما يتوافر بها من مميزات منها، توافر قطع غيارها بسهولة ، بالإضافة الي سهولة إعادة بيعها، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

هوندا سيفيك موديل 1987 الهاتشباك 

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يعرض موقع صدى البلد سعر ومواصفات هوندا سيفيك موديل 1987 ، وتنتمي سيفيك إلى فئة السيارات الهاتشباك الشبابية .

هوندا سيفيك موديل 1987 الهاتشباك 


مقصورة هوندا سيفيك

زودت مقصورة سيارة هوندا سيفيك الهاتشباك بالعديد من المميزات والتكنولوجيات منها، راديو، وكاسيت، ومخارج تهوية أمامية، وأذرعه تم تثبتها علي جانبي مقود الحركة، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل.

محرك هوندا سيفيك

هوندا سيفيك موديل 1987 الهاتشباك 

قدمت سيارة هوندا سيفيك موديل 1987 فئة الهاتشباك للبيع باللون الأزرق، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بها دهانات خارجية .

تصميم هوندا سيفيك الخارجي

هوندا سيفيك موديل 1987 الهاتشباك 

تمتلك سيارة هوندا سيفيك الهاتشباك من الخارج شكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي ، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا، ومرايات جانبية يدوية بلون السيارة، ومقابض أبواب من النيكل كروم، وبها جرائد بلون السيارة تم تثبيتها في منتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، ومساحة زجاج خلفية .

سعر هوندا سيفيك الهاتشباك

هوندا سيفيك موديل 1987 الهاتشباك 

تتوافر سيارة هوندا سيفيك موديل 1987 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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