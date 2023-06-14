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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 122 ألف طن قمح لصوامع وشون أسيوط

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أكد  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ‏أن نسب توريد القمح المحلي بلغت 122006 طن منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع.

 ولفت إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام كما إنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز مؤكدًا انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.


وأشار محافظ أسيوط إلى زيادة الأقبال على توريد القمح في الشون والصوامع خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح والتي تبلغ 167 ألف و400 فدان مؤكدا أن المحافظة تتابع مع المزارعين نسب التوريد وتكثف الحملات لتوعيتهم وحثهم على التوريد مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم لافتاً إلى أهمية التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكافة الطرق المتاحة بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها بالاضافة إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

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وأوضح الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 47109 طن و449 كجم لشون البنك الزراعي المصري وحوالي 20738 طن و679 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن).

 كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 39031 طن و877 كجم وتوريد 3735 طن و200 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 10901 طن و187 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة و490 طن كميات منقولة من محافظة أسيوط بناء على موافقة وزير التموين بإجمالي 122006 طن و442 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

وأشار إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

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