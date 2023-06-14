جامعة برج العرب التكنولوجية.. تخصصات تواكب سوق العمل وتكلفاتها 540 مليون جنيه

أصبحت جامعة برج العرب التكنولوجية، واحدة من أهم إحدى الجامعات المصرية التي تمثال دور ريادي في مجال التعليم العالي التكنولوجي، ففي فترة زمنية قصيرة استطاعت ان تظهر بتعاون وشاركات فريدة من أجل إخراج جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة سوق العمل.

ونقدم لكم في السطور التالية بعض المعلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية:

انطلقت الدراسة بها بالعام الدراسي الأول عام 2022.

تصل مساحتها إلى 10 أفدنة.

- وصلت تكلفه إنشاؤها والبنية التحتية الخاصة بها لـ 540 مليون جنيه.

- هي واحدة من الجامعات التكنولوجية التي أنشأت طبقا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية بمصر.

- تشمل الجامعة على كليتين وهم : كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تضم : " قسم تكنولوجيا المعلومات - قسم تكنولوجيا السكك الحديدية - قسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - قسم تكنولوجيا الغزل والنسيج - قسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية".

تضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل " قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية - قسم تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية - قسم تكنولوجيا مساعد تمريض - قسم تكنولوجيا تركيبات أسنان".

- وصل عدد طلاب المسجلين في الفرقة الأولى 1610 بالعام الدراسي الأول لها .

شهدت جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون المشترك من بينها :

برتوكول تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب بهدف تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجية المتطورة.

بروتوكول تعاون مع شركة "أوركيديا" لصناعات الدوائية؛ وذلك لتوفير فرص التدريب الميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية.

تعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ابدأ بهدف زيادة المهارات المهنية للطلاب في مجالات التدريبات المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المهني.

بروتوكول تعاون مع مستشفى السلام الملكي بمدينة برج العرب، لتوفير فرص لتدريب الميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة لاكتساب الطلاب الخبرات العملية في التخصصات ذات الصلة بالكلية.