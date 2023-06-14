محاكمة مهرب لاجئين مصري في بريطانيا.. تفاصيل

حاول أحد المهربين تهريب 50 مهاجراً إلى المملكة المتحدة على متن زورق صغير "محمّل فوق طاقته" العام الماضي، لكن الأمر باء بالفشل، لتنعقد جلسة محاكمة له في بريطانيا، لمعاقبته وفق قوانين الهجرة الجديدة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

جرت محاولة التهريب، من قبل المهرب، عبر تقاضيه من كل فرد 1700 جنيه إسترليني، وذلك ليعبر بهم القنال الإنجليزي، حسبما استمعت محكمة في بريطانيا لحيثيات الدعوى المقامة ضد المهرب، الذي جرى القبض عليه في وقت سابق.

تم اعتراض سفينة المهرب حمودة الشيتوي على بعد ستة أميال من ساحل كنت، في إطار عمل خفر السواحل البريطاني لمنع عمليات التهريب، وخرق قوانين البلاد فيما يخص الهجرة غير المشروعة، على حد قول المحلفين.

وذكر ممثلو الادعاء أن الصياد والمهرب المصري، حمودة الشيتوي، البالغ من العمر 34 عامًا، قاد القارب عبر القنال من فرنسا.

وذكر الشهود على المهرب، أنه ضرب اللاجئين لعدم نزولهم في الماء بالسرعة الكافية، في الوقت الذي اعترض قاربهم خفر السواحل البريطاني.

وأصبح الشيتوي من أوائل الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد صدور قانون الجنسية والحدود الذي أصدرته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل عام 2022.

كان غالبية المهاجرين الذين وصلوا بريطانيا في 29 يونيو من العام الماضي من أفغانستان، بينما جاء آخرون من دول أخرى بما في ذلك ألبانيا وإيران والعراق والسودان.