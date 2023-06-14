بسبب روسيا.. تحرك عسكري عاجل من الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلت مقاتلات من الجيل الخامس من طراز إف-22 إلى الشرق الأوسط بسبب زيادة النشاط في منطقة سلاح الجو الروسي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: “تم نشر مقاتلات إف-22 رابتور التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، بسبب السلوك غير الآمن وغير المهني بشكل متزايد للطائرات الروسية في المنطقة”.

وفي وقت سابق، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، إن الجيش الأمريكي كان يلاحظ "زيادة كبيرة" في حالات "السلوك غير الآمن" من قبل الطيران الروسي في سوريا.

وأشار إلي أن المقاتلات الروسية بدأت تحلق بالأسلحة فوق القواعد الأمريكية في سوريا.