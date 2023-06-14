وزير الري: مصر نجحت في إدارة مواردها المائية والتعامل مع التحديات

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان فعاليات ختام الدورة التدريبية الـ 43 في مجال "الهيدرولوجيا البيئية في المناطق الجافة وشبة الجافة" والتي تم عقدها بمعهد بحوث الهيدروليكا في الفترة من ٢٤ أبريل وحتي ١٥ يونيو ٢٠٢٣ بمشاركة (١٢) متدرب من دول حوض النيل.

حضر الاحتفالية كل من السفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وعدد من ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة بالقاهرة .

واستعرض سويلم، مجهودات الوزارة فى التعامل مع تحديات المياه فى مصر ، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة عدد السكان فى مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن ، إلا أن مصر نجحت فى إدارة مواردها المائية بنجاح ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات مثل أعمال تطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف التى يتم إدارتها من خلال ٥٠ ألف منشأ مائى متنوع ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ ، وحوكمة إدارة الموارد المائية ، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

وأشار إلى تحدي تغير المناخ الذى يؤثر على قطاع المياه على المستوى العالمى ، والذى أبرزته مصر بنجاح خلال مؤتمر المناخ الماضى ، مضيفا أن القارة الأفريقية هى الاقل تسببا فى التغيرات المناخية وفى ذات الوقت تعد الأكثر تأثرا بهذه التغيرات ، وهو ما دفع مصر للعمل على إنشاء المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe .

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل فى مجال المياه ونقل الخبرات المصرية في مجال لمياه اليها لتحقيق حسن الإدارة لمواردها المائية .

من جانبه، أعرب وزير جنوب السودان عن تقديره الكبير لمصر ، مشيرا للتعاون المتميز الذي يجمع البلدين الشقيقين فى جميع المجالات وخاصة مجال المياه الذى تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال حصاد مياه الأمطار وإزالة الحشائش وانشاء الآبار الجوفية.

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