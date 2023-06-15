تفاصيل حفل أحمد سعد في تونس

يحيي الفنان أحمد سعد، حفلًا يوم 22 يوليو في تونس، يقدم من خلاله مجموعة من أغانيه الشهيرة.

وكان قد وجّه الفنان أحمد سعد، رسالة للفنان عمرو مصطفى من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرام” وذلك بعد استخدام الأخير لتقنية الذكاء الاصطناعي.

وكتب أحمد سعد: "أستاذ عمرو مصطفى هتعمل مغني بالـ Ai ليه؟ احنا قصرنا معاك في حاجة؟".

ويستمر الفنان عمرو مصطفى، في ابتكاره ومواكبته مع التكنولوجيا وتطور الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث أعلن عن وجود أول مطرب بالذكاء الاصطناعي في العالم.

ونشر عمرو مصطفى صورة المطرب الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: أول مطرب AI في العالم قريبًا.

وتعاون عمرو مصطفى مؤخرًا مع مي فاروق في تقديم أغنية افتكرلك إيه، لتكون أول أغنية في مشروع إحياء التراث، الذي يهدف من خلاله الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الهوية العربية والمصرية، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، كما تعاون معهما الفنان نادر حمدي في التوزيع.

كما يعكف عمرو مصطفى في الفترة الحالية على تسجيل مشواره وتاريخه الفني وما واجهه من صعوبات ونجاحات، في كتاب بعنوان 25 سنة موسيقى، مستعينًا في صنعه بالذكاء الاصطناعي، وقال في لقاء مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج حديث القاهرة: هيصدم العالم العربي صدمة رهيبة، وهينزل قريب.. أنا بحكي للذكاء الاصطناعي وهو بيترجم.