رقم صادم.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين مايو الماضي

تجاوز معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 114٪ في مايو ، وجاء الارتفاع الشهري أقل بكثير من توقعات المحللين وسجل تباطؤًا مفاجئًا مقابل ذروة الشهر السابق.

قالت وكالة الإحصاء في البلاد يوم الأربعاء إن الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلك سجل 7.8٪ ، وهو أقل بكثير من تقديرات المحللين بزيادة 8.9٪ وأقل من 8.4٪ المسجلة في أبريل ، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عقود.

وكان التضخم السنوي، عند أعلى مستوى له منذ 1991 ، أقل أيضًا من استطلاع أجرته وكالة رويترز للزيادة بنسبة 116.1٪. لا تزال واحدة من أسرع معدلات التضخم في العالم وهي أعلى بكثير من البلدان المجاورة.

عانت الأرجنتين منذ فترة طويلة من ارتفاع معدلات التضخم وضعف العملة والمديونية ، لكن الأسعار العالمية المرتفعة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف التاريخي أعاقا قدرة الحكومة على كبح جماح الأسعار وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وأدى الارتفاع السريع في الأسعار إلى استنفاد القدرة على الكسب والمدخرات ، وأضر بشعبية الحكومة البيرونية لدى الناخبين قبل الانتخابات العامة في أكتوبر ، وتركت حوالي

أربعة من كل 10 أشخاص في البلاد في حالة فقر.

اضطر البنك المركزي الأرجنتيني إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 97٪ في محاولة للحد من التضخم وحماية العملة البيزو ، مع بقاء التضخم مرتفعًا حتى مع بدء الأسعار في البرازيل والمكسيك وتشيلي في الانخفاض.

وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز يوم الأربعاء إن قراءة التضخم التي جاءت أبطأ من المتوقع تعني أن الكيان يمكنه تجنب رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس.