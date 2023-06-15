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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحدث الصحة يكشف تأثير الزيادة السكانية المباشر على المجتمع .. فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، تأثير الزيادة السكانية المباشر علي المجتمع، معلقاً "رغم الأزمات الإقتصادية العالمية الحالية إلا أن الدولة المصرية لن تتنازل عن تقديم الحياة الكريمة لمواطنيها وهذا ما تم إثباته من الافتتاحات الرئاسية ".

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وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الدولة تحاول تقديم حياة كريمة للمواطنين بكل ما تحويه من معني في الجانب الصحي والإجتماعي والثقافي والتعليمي، وهذا ما تم فعله بافتتاح وحدة صحية الابعادية ضمن مبادرة حياة كريمة في أحد القري المصرية البعيدة عن العاصمة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حياة كريمة هدف غير قابل للتنازل او التفاوض والدولة المصرية تسير بكل قوة نحو تحقيق حياة كريمة لجميع مواطنيها.

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