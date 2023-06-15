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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

500 دراجة في 45 محطة.. عودة مشروع كايرو بايك للحياة بالقاهرة

مشروع كايرو بايك
مشروع كايرو بايك

بدأت محافظة القاهرة فى تركيب أول محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الجديدة بميدان التحرير فى إطار خطتها لاستبدال ٢٦ محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة .

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع كايرو بايك الخاص بمشاركة الدراجات بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

ويتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات .

وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة إلى الإنتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و (45) محطة لإستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.

مشروع كايرو بايك
مشروع كايرو بايك
مشروع كايرو بايك
مشروع كايرو بايك

 

مشروع كايرو بايك
مشروع كايرو بايك
مشروع كايرو بايك
كايرو بايك القاهرة محافظة القاهرة مشروع مشاركة الدراجات مشروع كايرو بايك

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