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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن صرف مستحقات لاعبي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات بعد الانفراجة المالية للنادي.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يقوم بتحركات في الوقت الحالي للتفاوض مع لاعبين جدد من بينهم محمود حمادة وأحمد عادل ميسي ومحمد هلال وأحمد عاطف.

وقال شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس: "سيقوم الزمالك باستعادة بعض اللاعبين أيضا مثل محمود علاء search ويوسف أوباما بعد نهاية إعارة اللاعبين".

وأضاف: "الزمالك سيقوم بتعديل عقد يوسف أوباما بشأن البند الموجود في عقده بأحقيته في التساوي مع أعلى عقد داخل النادي، وسيتم التوصل لاتفاق معه، لكن أوباما أفضل من لاعبين كثيرين".

وواصل: "والأهلي والزمالك في مفاوضات مع محمود مرعي مدافع فيوتشر أيضًا، كما سيعود حمدي علاء من البنك الأهلي".

وأكد: "سيف الجزيري سوف يكمل مسيرته مع الزمالك في الموسم المقبل، وإبراهيما نداي أيضا باقٍ في ظل تطور مستواه مؤخرًا، فيما لن يتم تفعيل بند شراء بلحاج مع رحيل المثلوثي وسامسون".

أحمد حسن مستحقات الزمالك لاعبي الزمالك

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