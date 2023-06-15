الإمارات.. محمد بن زايد يلتقي رئيس صربيا

التقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ، مع رئيس جمهورية صربيا الكسندر فوتشيتش، حيث بحثا علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك في لقاء جمع بين الطرفين في بلغراد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الدولة إلى جمهورية صربيا.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم؛ فقد تطرقت المباحثات بين ألكسندر فوتشيتش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين الحرص على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة وغيرها، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية العمل على دعم السلام والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، فضلاً عن ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم بما يعزز الأمن في المنطقة.

وكان رئيس الدولة قد وصل إلى صربيا في وقت سابق اليوم في زيارة عمل حيث كان في استقباله لدى وصوله المطار الصربي الرئيس الكسندر فوتشيتش.