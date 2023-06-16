أخبار التوك شو.. حياة كريمة توجه رسالة شكر للنائب محمد أبو العينين لدعمه المستحقين بكافة المحافظات..كفاية يا صندوق النكد.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ النقد الدولي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



حياة كريمة توجه رسالة شكر للنائب محمد أبو العينين لدعمه المستحقين بكافة المحافظات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، هو واحد من رجال الصناعة الكبار في مصر ومن الرجال الوطنيين الذين لهم مواقف وطنية في فترات سابقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إننا شهدنا للنائب محمد أبو العينين، انحيازه دومًا للفئات الاجتماعية المختلفة، سواء في دعمه لمؤسسة حياة كريمة أو المستحقين في مناطق متعددة ليس في الجيزة فقط.

كفاية يا صندوق النكد.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ النقد الدولي

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة نارية إلى مسئولي صندق النقد الدولي، قائلا: "كفاية يا صندوق النكد الدولي، مش هتفضل ورانا حتة حتة، آه إحنا عملنا شوية إصلاحات اقتصادية مهمة، وكانت ضرورية".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، “متقعدش كل شوية عوم الجنيه عوم الجنيه، لغاية ما بعد كده الجنيه يوصل 100 و200 و300، فتضيع الدنيا، لازم نضبط الأمور”.

ميناء الإسكندرية : محطة تحيا مصر استقبلت سفنًا عملاقة فترة التشغيل التجريبي

قال اللواء عماد النجار، رئيس الخدمات البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة شهدت تطويرا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف النجار ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم "، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، بافتتاح محطة تحيا مصر يجب التأكيد على أن ميناء الإسكندرية أصبح ينافس أفضل المواني العالمية.

حسام عبدالغفار: توافق الحوار الوطني على دخول جميع المواطنين ضمن التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مناقشات لجنة الصحة بالحوار الوطني اليوم، ركزت على تطوير منظومة التأمين صحي الشامل والخدمات الصحية.

وأوضح حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أن المطالبات اليوم جاءت حول ضرورة وجود آلية لدخول باقى المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

أحد مؤسسي تمرد: تعرضنا لتهديدات من قبل الأخوان أثناء جمع التوقيعات.. فيديو

أكد حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة تمرد، أن تمرد كانت تسعى لحشد المصريين في حراك سلمي ضد الفاشية الدينية وإرهابها، مشيرا إلى أن تمرد كانت صوت الشعب المصري لمواجهة الفاشية الدينية.

وقال حسن شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن جماعة الإخوان المسلمين خدعت المصريين ورفعت شعارات كاذبة عن الخير لمصر ومشروع النهضة.

بعد إعلان الرئيس السيسي| أستاذ اقتصاد دولي يزف خبرا سارا بشأن الأسعار

أشاد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، بتدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت الدولار، لافتا إلى أن مجتمع السماسرة والمضاربين وتجار العملة كانوا يراهنون على انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مما دفعهم لجمع أكبر قدر ممكن من العملة الدولارية مما تسبب في إحداث حالة من الارتباك والتخبط في السوق.

وأضاف الدكتور كريم العمدة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تثبيت سعر الدولار يعتبر أمن قومي وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حسمت الجدل في هذا الأمر، وقطع الطريق على تجار العملة، وسيساهم في انضباط سوق الصرف في مصر".

الكهرباء: نجحنا في القضاء على مشكلات انخفاض الجهد وتذبذب التيار بالصعيد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة نجحت في مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء خلال الـ 9 سنوات الماضية منذ عام 2014، مشددا على أهمية وجود خطوط لنقل الكهرباء.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان لدينا 3 آلاف كيلو متر من الخطوط الهوائية ذات جهد 500 كيلو فولت، والآن أصبح لدينا 7 آلاف كيلو متر من الخطوط الهوائية.

خاصة الضغط والسكر.. شعبة الأدوية: لا يوجد أي نقص في المخزون الاستراتيجي

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أنه يوجد مخزون من الأدوية يكفى 3 أشهر إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك بدائل للأدوية الناقصة في الأسواق.

وقال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه يحدث اجتماع دوري مع رئيس الوزراء لمتابعة أرصدة الدواء، مؤكدا أنه يتم متابعة مخزون الدواء بشكل شهري.



تامر عاشور: عمرو مصطفى من أعمدة الموسيقى ..والفن المصرى بخير

عبر الفنان تامر عاشور، عن رفضه لتصريحات بعض الفنانين الذين يتحدثوا عن تراجع وانهيار الفن المصري، قائلا: "أنا مش مع أي شخص يطلع يقرر ويقول الموسيقى انهارت وولعت ورجعت وده مش بتاع أشخاص ومفيش شخص يشوف انهيار الموسيقى والموسيقى زي الفل".

وأكد تامر عاشور، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما مصطفى، على قناة القاهرة والناس، أن مصر بها فنانين كثر والفن المصري في خير، ورد على تصريح عمرو مصطفى بانهيار الموسيقى قائلا: "يصعب عليا حد مصري يطلع يقول الصناعة انهارت ما أنت في الصناعة وأنت عمود من عمدان الصناعة".



رغم إصابتها .. البطلة سمر حمزة تفوز ببطولة العالم في المصارعة

حلت لاعبة المصارعة سمر حمزة، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر قناة CBC، للحديث حول كواليس تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة.

وقالت سمر خلال حوارها بالبرنامج،:" كنت بلعب كاراتيه وروحت المصارعة بالصدفة، متابعة:"ومكنتش شاطرة في الكاراتيه".