بالسعودية.. إطلاق نار على رتبة كبيرة بالداخلية الكويتية.. والأمن العام يعلق

ألقت السلطات الأمنية في السعودية القبض على مواطن كويتي متهم بإطلاق النار على مواطن كويتي آخر، ضابط برتبة عميد من مرتبات الادارة العامة لأمن الحدود البرية في وزارة الداخلية، من سلاح ناري بحوزته.

ونبه الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

ونوه الأمن العام الى انه جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة السعودية.

ومن جانبها ، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أن تعاونها الأمني مكن السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على المتهم في واقعة إطلاق النار على أحد منتسبي الوزارة، وجار استكمال عمليات التحقيق للتوصل إلى ملابسات الواقعة.