عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالسعودية.. إطلاق نار على رتبة كبيرة بالداخلية الكويتية.. والأمن العام يعلق

السعودية علم
السعودية علم

 ألقت السلطات الأمنية في السعودية القبض على مواطن كويتي متهم بإطلاق النار على مواطن كويتي آخر، ضابط برتبة عميد من مرتبات الادارة العامة لأمن الحدود البرية في وزارة الداخلية، من سلاح ناري بحوزته.

 ونبه الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،  أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة. 

ونوه الأمن العام الى انه جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة السعودية. 

ومن جانبها ، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أن تعاونها الأمني مكن السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على المتهم في واقعة إطلاق النار على أحد منتسبي الوزارة، وجار استكمال عمليات التحقيق للتوصل إلى ملابسات الواقعة.

بيان عاجل من الداخلية الكويتية بعد تعرض أحد موظفيها لإطلاق نار بالسعودية

دهس 15 وافدا وسلّم نفسه للشرطة .. بيان جديد من الداخلية الكويتية

المملكة العربية السعودية النيابة العامة السعودية وزارة الداخلية الكويتية السلطات الأمنية الداخلية الكويتية الحدود البرية إطلاق النار الامن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

جريمة بشعة.. الحكم بإعدام أحد السعوديين وأمر ملكي عاجل بحق الجاني

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

مرتضى منصور يعلن عن موعد الانتخابات لاختيار رئيس ونائب الزمالك

موضوعات متعلقة

ولي عهد الكويت: نرفض أى تدخلات في سوريا وعلاقات السعودية وإيران إيجابية

بينهم السعودية والكويت.. 6 دول عربية تعلن تخفيضا كبيرا في انتاج النفط

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف أسعار عضوية فرع الزمالك الجديد

مرتضى منصور يكشف موعد الانتخابات التكميلية للزمالك ويعلن موقفه من الترشح

نداء عاجل للعالم.. الأمم المتحدة تحذر من وقوع كارثة إنسانية جديدة بدارفور

نيسان وهوندا.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

كابوس كييف.. "التمساح" الروسي يفتك بدبابات أوكرانيا |فيديو

أفضل لاعبي العالم.. خالد ميري يقدم التهنئة لمحمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أتطلقت ومش هتتجوز تاني .. شاهد اجرأ إطلالات جيهان قمري المثيرة للجدل

ابتعد عن شرائها.. علامات تكشف اللحم المفروم الفاسد

لو ابنك ما حلش في الثانوية العامة.. حيل تحافظ على حماسه أثناء الامتحانات

طريقة عمل صدور دجاج بالتتبيلة الحارة

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ