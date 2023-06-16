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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة الطبيب ضحية زميله: أنا عارفة إن القضاء عادل وهيجيب حق ابني

والدة الضحية
والدة الضحية

كشفت الحاجة زينب، والدة الطبيب الضحية بمنطقة الساحل في شبرا مصر، تفاصيل جريمة قتل طبيب على يد زميله ودفنه في العيادة بمنطقة شبرا مصر.

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والدة طبيب الساحل: قالي في آخر مكالمة ادعيلي يا ماما


وقالت والدة الضحية: "ابني كان متفق مع واحد صاحبه من الشرقية علشان يجيب له بدلة وكرافته عشان يحضروا فرح صديقهم يوم الاثنين 5 يونيو".

 

وأضافت: "آخر مكالمة بيني وبين ابني كانت يوم الجمعة الصبح 2 يونيو بعد ما خلص الشغل في معهد ناصر في القاهرة، وأخربني أنه كويس وقال لي إدعيلي يا ماما"، لافتا: "ابني قال لي ادعيلي يا ماما في آخر مكالمة بيني وبينه".


وأشارت: "الحاجة زينب، والدة الطبيب الضحية بمنطقة الساحل في شبرا مصر،: "ابني ماكنش بيعاني من أي حاجه خالص ماكنش فيه أي حاجه غريبة خالص"، متابعة: "ابني تلقى مكالمة الساعة 7 مساء يوم الجمعة وبعد رده عليها تغيب ولم يظهر بعدها".

 

وأكدت: "أنا عارفة إن القضاء عادل وهيجب حق ابني"، معقبه: "اسألوا طوب الأرض عنه دا كان ملاك عمره ما زعلني وعارفة إن القضاء هيجيب حقه".

وتابعت: "ابني كان ملاك في صورة بشر.. والطبيب المتهم بقتله كان بيشتغل معاه وأكبر منه بسنتين وكانوا بيحبوا بعض ويد "، مضيفه: "الطبيب المتهم الذي قتل ابني كان يعمل مع ابني وصديق له ويكبره بعاميين".

 

واسترسلت: "كان متفق مع زميله إنه يجيبله البدلة والكرافتة ويروحله على معهد ناصر عشان يحضر فرح.. زميله سأل عليه لقوه متغيب بعدين اكتشفوا إنه اتقتل".

والدة الطبيب الضحية الطبيب الضحية بمنطقة الساحل الحاجة زينب شبرا مصر منطقة الساحل

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