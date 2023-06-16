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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من إيران وكوبا ضد أمريكا

أرشيفية
أرشيفية

تعهّد رئيسا إيران وكوبا الخميس التصدي بشكل مشترك لـ"سياسة إمبريالية عدوانية" تنتهجها الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على كلا البلدين.

لدى استقباله نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في هافانا، قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل إن البلدين "واجها ببطولة ومقاومة شرسة العقوبات والضغوط والتهديدات والأحصرة ولامبالاة الإمبريالية الأمريكية وحلفائها".

وإضافة إلى العقوبات، تدرج الولايات المتحدة كلاً من إيران وكوبا في لائحتها للدول "الراعية للإرهاب".

وحضر الرئيسان توقيع مذكّرة تعاون في مجالات عدة بينها الجمارك والاتصالات والقضاء.

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وصباحا شارك رئيسي في منتدى للأعمال أعلن خلاله أن إيران ستتعاون مع كوبا في العلوم والتكنولوجيا وفي المعامل الكهرمائية والحرارية لتوليد الكهرباء وفي قطاع التعدين.

ويختتم رئيسي في كوبا جولته على "بلدان صديقة" شملت نيكاراجوا وفنزويلا، وقد شدّد على أن بلاده تواجه معهما "أعداء مشتركين".

والبلدان التي شملتها الجولة كلها حليفة لروسيا التي تشن حربا على أوكرانيا.

وفي فنزويلا أعلن الرئيس الإيراني ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو توقيع 25 اتفاقية في مجالات عدة من التعليم إلى التعدين مرورا بالصحة.

وفي نيكاراغوا شملت المحادثات تعزيز التعاملات التجارية. وقد أعلن رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيجا أنه وقّع مع رئيسي "مذكرة أساسية" ترمي إلى تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة.

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