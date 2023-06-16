مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 16- 6 - 2023 عددا من المباريات الهامة فى إطار التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية 2024

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024



فنلندا X سلوفينيا – الساعة 7 مساء

الدنمارك X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء -على قناةbeIN Sports 3 HD Premium

سان مارينو X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء

كوسوفو X رومانيا – الساعة 9:45 مساء

أندورا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء

ويلز X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء

اليونان X إيرلندا – الساعة 9:45 مساء

مقدونيا الشمالية X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء

مالطة X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

جبل طارق X فرنسا – الساعة 9:45 مساء -على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

لاتفيا X تركيا – الساعة 9:45 مساء





مواعيد مباريات دولية ودية



الصين X ميانمار – الساعة 1:30 ظهرا

كوريا الجنوبية X بيرو – الساعة 2 ظهرا

تايبيه X تايلاند – الساعة 2 ظهرا

السويد X نيوزيلندا – الساعة 8 مساء

صربيا X الأردن – الساعة 9:30 مساء

بولندا X ألمانيا – الساعة 9:45 مساء

كولومبيا X العراق – الساعة 10 مساء