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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 16- 6 - 2023 عددا من المباريات الهامة  فى إطار التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية 2024

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024 


فنلندا X سلوفينيا – الساعة 7 مساء          

الدنمارك X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء -على قناةbeIN Sports 3 HD Premium  

سان مارينو X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء          

كوسوفو X رومانيا – الساعة 9:45 مساء          

أندورا  X سويسرا – الساعة 9:45 مساء  

ويلز X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء                

اليونان X إيرلندا – الساعة 9:45 مساء              

مقدونيا الشمالية X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء          

مالطة  X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium          

جبل طارق X فرنسا – الساعة 9:45 مساء -على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

لاتفيا X تركيا – الساعة 9:45 مساء                  

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مواعيد مباريات دولية ودية


الصين X ميانمار – الساعة 1:30 ظهرا

كوريا الجنوبية X بيرو – الساعة 2 ظهرا

تايبيه X تايلاند – الساعة 2 ظهرا

السويد X نيوزيلندا – الساعة 8 مساء  

صربيا X الأردن – الساعة 9:30 مساء    

بولندا   X ألمانيا – الساعة 9:45 مساء  

كولومبيا X العراق – الساعة 10 مساء    

 

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