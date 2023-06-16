أخبار الرياضة ... رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة ...مناصب جديدة لمرتضى منصور بالزمالك ..عبدالحفيظ يسخر من نجم الأهلي

نشر موقع صدي البلد الاخباري فجر اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة في الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي :



لاعب مميز للغاية .. سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة المفاوضات لضم فرجاني ساسي



كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة مفاوضات النادي لضم فرجاني ساسي نجم الدحيل القطري الحالي والزمالك الأسبق.

واكد سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة أم بي سي مصر أن فرجاني ساسي لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات رائعة وقدم مواسم مميزة مع الزمالك.







الزمالك ليس منهم |سيد عبدالحفيظ يكشف عن أفضل 4 فرق في إفريقيا



كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أفضل ٤ فرق في القارة الأفريقية.

وأكد سيد عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج أللعيب عبر قناة ام بي سي مصر أن صن داونز يعد من أفضل الفرق الأفريقية ثم الوداد المغربي ثم الترجي التونسي مشددا أن الأهلي يأتي علي رأس القائمة







سيد عبدالحفيظ عن عبدالقادر :هو ده السطلانة بعينها في الأهلي



كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي رأيه في أداء احمد عبدالقادر نجم الفريق خلال الفترة الماضية..

واكد سيد عبدالحفيظ خلال لقائه ببرنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر أن أحمد عبدالقادر لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات رائعة مشددا أن اللاعب انضم للأهلي منذ موسمين فقط ومازال في مرحلة التطور.







٢٥٠ ألف دولار |شوبير يعلن تفاصيل أزمة ديانج ووكيله وموقف صادم للأهلي



كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة ازمة اليو ديانج نجم الفريق مع وكيله

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فرض غرامه من ديانج لصالح وكيله تقدر ب ٢٥٠ الف دولار مشددا أن الازمه كانت بين اللاعب ووكيله منذ انضمامه من مولودية الجزائر للأهلي



رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي مقابل 12 مليون دولار..شوبير يحسم الجدل



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب رحيل محمد.عبدالمنعم نجم الفريق للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن بعض الأنباء ترددت عن وصول عرض رسمي لضم عبدالمنعم مقابل ١٢ مليون دولار للهلال السعودي .







رقم حساب الزمالك |محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب



أكد المستشار أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه سعيد للغاية بتتويج المارد الاحمر بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه مشجع "درجة ثالثة" وفخور للغاية بتحقيق البطولة، مهنئًا أيضا منتخب مصر بالصعود لأمم إفريقيا 2023.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أبارك للنادي الأهلي على الرقم القياسي بـ11 لقب قاري، وكذلك رامي ربيعة الذي وصل إلى 5 ألقاب في مسيرته، وأتوقع أنه سيكمل مسيرته بالنادي الأهلي وسيجدد عقده".







رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خاطب اتحاد كرة القدم من أجل التحقيق في إشارة أفشة خلال لقاء الأهلي وطلائع الجيش.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك البعض أصبح يمتاز بقلة الضمير والحقد تجاه المنافسين، والبعض من المسئولين يغذي التفكير السيئ لدى النشء الصغير".



مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة قرر تكليفه برئاسة اللجنة العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من قبل المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه قرر تمديد المهلة الخاصة بسداد الاشتراكات ليوم الثلاثاء المقبل، كي يستفيد أعضاء النادي من التخفيضات الخاصة بإضافة التوابع.



