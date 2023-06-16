استكمال تنفيذ شبكة الطرق بالعبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين.. صور

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق المستحدث لربط وحدة المرور والفحص الفنى بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، زراعة الأشجار بالطريق.

تابع رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة:يأتي تنفيذ الطريق بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور.



استكمال أعمال شبكات الطرق بالعبور الجديدة

تسهيل حركة المواطنين بمدينة العبور الجديدة

وأكد المهندس أحمد علي، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل مدينة العبور الجديدة.



مدينة العبور الجديدة





