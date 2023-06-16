بانتظار الموعد.. رواية تعالج معاناة الكتاب والمثقفين

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية “بانتظار الموعد”، تأليف أيمن نسيب قرقوط.

بانتظار الموعد، رواية واقعية تسلط الضوء على عادات المجتمع الريفي المختلفة، مثل معارضة التعليم العالي للمرأة، أو إلزامها بالزواج من أبناء عمومتها، كما تعالج معاناة الكتّاب والمثقفين في المدن، وذلك عبر قصة مضيف جوي يقع في حب فتاة حصلت على منحة دراسية سيقوم بمرافقتها على الطائرة، فتتوالى الصعوبات في أحلامها الليلية المتناوبة كما تتوالى المصائب في الواقع، ومع أن الأحلام كانت كوابيس قاسية، إلا أن الواقع أكثر قساوة ومرارة.

أخيراً، يؤدي القدر مهمته بموتها قبل لقاء يجمعهما ويضيع بذلك أحد عشر عاماً من الانتظار، ومع ذلك تبقى حية في خلده.

رواية بانتظار الموعد، تأليف: أيمن نسيب قرقوط، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.