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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران: انتهاء الجسر الجوي لنقل حجاج مالي إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

تختتم الناقل الوطني مصر للطيران، اليوم الجمعة، جسرها الجوي الذي بدأته في مطلع الشهر الحالي لنقل أكثر من 7000 حاج من حجاج دولة مالي إلي الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية علي متن 22 رحلة خاصة، حيث أقلعت مباشرة لأول مرة  من مطار باماكو بدولة مالي إلي مطار المدينة المنورة.

وخلال توديعهم لحجاج باماكو أشاد وزير الشئون الدينية وكذلك سفير المملكة العربية السعودية والسفير المصري بدولة مالي بدور الناقل الوطني مصر للطيران في نقل ضيوف الرحمن هذا العام ومستوي الخدمة المقدمة للحجاج بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بالتوسع في خدمات الناقل الوطني في القارة الأفريقية وتأكيدا علي الدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في خدمة عملائها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلي مطار باماكو اعتبارا من يوم 3 يوليو القادم .

 

 

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مصر للطيران: انتهاء الجسر الجوي لنقل حجاج مالي إلى الأراضي المقدسة

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