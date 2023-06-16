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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لاستعادة تراث محمد عبد الوهاب.. سلسة حفلات وهابيات تتواصل بمعهد الموسيقى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضمن سلسلة وهابيات تقدم الفرقة القومية العربية  للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة والنصف مساء بعد غد الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال ومؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب منها أشكى لمين ، نبتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا ، حمال الأسية ، أيظن ، ساكن قصادي ، هان الود ، أنت الحب .. أداء محمد طارق ، إسماعيل صادق وآيات فاروق .

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى بالاضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الابداع العربى .

سلسلة وهابيات الفرقة القومية العربية للموسيقى المايسترو حازم القصبجي مسرح معهد الموسيقى العربية الموسيقار محمد عبد الوهاب

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