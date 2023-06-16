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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل في السعودية بشأن موسم الحج 2023

السعودية علم
السعودية علم

أعلنت وزارة الإعلام السعودية إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي المواكب لموسم حج 1444، والذي يهدف إلى دعم تكامل الجهود الإعلامية في الحج، وإنتاج المحتوى وتوفيره وبثه، وتسهيل مهمات تغطية الحج للإعلاميين من جميع أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية؛ فيعمل المركز الإعلامي الافتراضي كمنصة إلكترونية، يتم من خلالها تقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية للأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام، التي تشارك في تغطية موسم الحج، وذلك من خلال رفع المواد الإخبارية والصور والفيديوهات بجودة عالية، ليستفيد منها نحو 900 إعلامي مسجل في المنصة، يمثلون عددا من وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية والمحلية.

كما سيمكّن المركز الصحفيين من المشاركة افتراضيا في المؤتمرات الصحفية المصاحبة لموسم الحج، التي تبث بعدة لغات على الهواء مباشرة، كما يمكن لأي صحفي مسجل في المركز طلب أي خدمة إعلامية، مثل إجراء لقاء مع مسؤول، أو الاستفسار عن أي موضوع إعلامي، أو طلب بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بأعمال الحج.

ويتزامن إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي مع بدء أعمال غرفة العمليات الإعلامية في مكة المكرمة، التي تضم عددا من فرق العمل المختلفة والمتخصصة، تمثل منظومة وزارة الإعلام والأجهزة الحكومية الأخرى.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد بدأت أعمالها بإطلاق هوية الحج الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444 تحت شعار «بسلام آمنين»، وإتاحتها للاستخدام من قبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج، التي يمكن تحميلها من خلال الرابط التالي: vpc.media.gov.sa.

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السعودية المؤتمرات الصحفية المركز الاعلامي منصة إلكترونية موسم حج 1444 وزارة الإعلام السعودية

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