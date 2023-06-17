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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 متهمين بسرقة أوراق إجابة قديمة من مدرسة ابتدائية بالمنيا

القبض على متهمين
القبض على متهمين بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا القبض علي 3 متهمين بسرقة أوراق اجابه قديمه من مدرسة إبتدائي حيث تبين أن المتهمين تسللوا إلي داخل المدرسة وتمكنوا من كسر باب غرفة مخصصة للكنترول، واستولوا علي الاوراق وقاموا ببيعها مقابل مبلغ مالي.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة في وقت سابق، يتضمن سرقة كنترول مدرسة إبتدائية بمدينة المنيا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3611 لسنة 2023 إداري قسم المنيا.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين قيام 3 أشخاص بسرقة كنترول المدرسة في مايو الماضي، حيث أبلغت إدارة المدرسة قسم الشرطة ورجال المباحث، وتوصلت جهود البحث، إلي قيام 3 أشخاص بارتكاب الواقعة، من خلال كسر باب الكنترول، وسرقة أوراق إجابات امتحانات وبيعها

وأفادت التحريات أن أوراق الإجابات التي تم سرقتها قديمه وتم رصد درجاتها إلكترونيا ويدويا قبل واقعة السرقة وبإرشاد المتهمين تم استعادة الأوراق المسروقه مرة أخري.

وتم عرض المتهمين الـ3 علي النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

اجهزة الامن الأجهزة الأمنية بالمنيا بطولة الجمهورية للملاكمة داخل المدرسة واقعة السرقة

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