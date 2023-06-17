لم نتفاوض في تجديد التعاقد.. وكيل كولر يكشف تفاصيل حديثه مع خالد مرتجي

كشف وكيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حديثه مع خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي خلال مباراة نهائي افريقيا.

وقال وكيل كولر خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 1، إنه تحدث مع مرتجي بين شوطي المباراة النهائية من بطولة أفريقيا وطمأنه أن الأهلي سيفوز باللقب وأنهم الأفضل.

وأضاف: كولر يسعى دائما لتحقيق بطولات مع الأهلي ولن يتوقف خلال الفترة التي سيتواجد بها مع الفريق الأول.

وتابع: لم نتحدث سويا عن تجديد التعاقد ولكن كولر متحمس مع الأهلي للوصول لما هو أفضل، ويرغب في تحقيق بطولة لم يحققها الأهلي من قبل.