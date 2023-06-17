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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع غير مسبوق في صادرات إيران من النفط الخام

أرشيفية
أرشيفية

سجّلت صادرات إيران وإنتاجها من النفط الخام مستويات مرتفعة جديدة في 2023، هي الأعلى، منذ 2018، رغم العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركات استشارية، وبيانات شحن، ومصدر مطلع، قولها إن طهران من النفط محدودة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 2018، من اتفاق نووي موقع العام 2015.

وأعاد ترامب فرض عقوبات على الصادرات بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية وعوائدها لدى الحكومة الإيرانية.

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وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الصادرات خلال ولاية الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب في الرئاسة.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون، إن الولايات المتحدة تُجري محادثات مع إيران لتفصيل خطوات من شأنها الحد من البرنامج النووي.

وأظهرت بيانات "كبلر"، وهي شركة مزودة لبيانات تدفق شحنات النفط، أن صادرات النفط الخام الإيرانية تجاوزت 1.5 مليون برميل يوميًا، في أيار/ مايو، وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018.

وبلغت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميًا، في 2018، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقالت إيران، في مايو، إنها رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى 3 ملايين برميل يوميًا.

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