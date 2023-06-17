عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل .. الشرطة تحبط مخطط انقلاب عسكري لصالح الرئيس السابق

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت مجلة "فيجا" البرازيلية، الجمعة، أن الشرطة الاتحادية عثرت على وثيقة تحوي خطة تفصيلية لتنفيذ تدخل عسكري لمنع تسليم السلطة بعد انتخابات العام الماضي، على هاتف أحد مساعدي الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وأظهر تقرير الشرطة أن المساعد سعى إلى الحصول على دعم قانوني لتلك الخطة. وأضاف أن بناءً على تحليل جزئي للبيانات المخزنة على هاتف المساعد فقد "جمع وثائق بهدف الحصول على دعم (قانوني وقضائي) لتنفيذ انقلاب".

وأشارت المجلة أن الخطة تم العثور عليها على هاتف اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، وهو من المساعدين الشخصيين لبولسونارو وظل مساعداً له بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

ولم يتضح بعد من الذي وضع الخطة، وما إذا كانت قد وصلت وقتها لبولسونارو، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر أمام غريمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

بعد مداهمة منزله.. الشرطة البرازيلية تستجوب بولسونارو بشأن قضية تزوير

الأمن البرازيلي يداهم منزل الرئيس السابق بولسونارو.. ما الأمر؟

وفي مارس الماضي، عاد بولسونارو إلى البرازيل من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة وذلك للمرة الأولى منذ اقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير الماضي. ويواجه الرئيس السابق تحقيقا لمعرفة ما إذا كان قد حرض المشاغبين على هذا الاقتحام أم لا.

وبينما كان بولسونارو في فلوريدا عندما تم اقتحام الكونجرس البرازيلي، رأى المحققون أن خطابه حرض مثيري الشغب، عندما شكك مرارا في صحة نتيجة الانتخابات، قائلا إن الله وحده أو الموت، هما اللذان يمكنهما إزاحته من منصبه.

وليس التحقيق في إدعاءات التحريض هو التحدي القانوني الوحيد الذي يواجهه الرئيس السابق العائد فحسب، بل هناك أيضا تحقيق جارٍ بشأن ما إذا كان بولسونارو قد حاول، بشكل غير قانوني، تصدير مجوهرات، تقدر قيمتها بملايين الدولارات في عام 2019 والاحتفاظ بها كذلك بشكل غير شرعي.

البرازيل بولسونارو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو انقلاب انقلاب عسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

طلع بمصلحة من موت أبوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر وهذا هو بديل حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

بعد مداهمة منزله.. الشرطة البرازيلية تستجوب بولسونارو بشأن قضية تزوير

الأمن البرازيلي يداهم منزل الرئيس السابق بولسونارو.. ما الأمر؟

ترشيحاتنا

حسن الختام.. أربعيني يتوفى محتضناً المصحف داخل المسجد يوم الجمعة

البرازيل .. الشرطة تحبط مخطط انقلاب عسكري لصالح الرئيس السابق

تامر عاشور: سارة الطباخ منتجة الفانكوش.. ومكملتش في القضية ضدي

الأعمال المستحبة في أيام العشر من ذي الحجة.. 7 سنن يغفل عنها

مهيب عبد الهادي: زيزو سيرحل عن الزمالك.. وتعليق مثير لـ رضا عبد العال

تشيع جنازة طفل دمياط المختفي منذ 8 سنوات بعد العثور على جثته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح في المسبح.. لحظات مرعبة تعيشها عائلة أمريكية في منزلها

ماذا يحدث عند تناول الرجال الشاي يوميا ؟.. نتائج غير متوقعة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجمبسيوت نانسي عجرم في دبي

فيديو

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ