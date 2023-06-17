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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل في كوريا الشمالية لتحديد استراتيجة الدفاع

أرشيفية
أرشيفية

بدأت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بحضور الزعيم كيم جونج أون، اجتماعا مهما لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد "للتعامل مع الوضع الدولي المتغير"، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأفادت الوكالة بأن من المرجح أن يستمر الاجتماع الذي يعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام. ومن المتوقع أن يستعرض أيضا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام.

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وقبل يوم من بدء الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها بعد أقل من ساعة على تهديدها برد "حتمي" على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في وقت سابق.

وقالت كوريا الشمالية إن التدريبات تزيد من حدة التوترات العسكرية، وفي الشهر الماضي حاولت بيونغ يانغ إطلاق قمر صناعي للتجسس، في أول محاولة لإطلاق قمر صناعي منذ 2016، لكن المحاولة باءت بالفشل.

 

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