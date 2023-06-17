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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز قائمة استمرار العطاء بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية

قائمة استمرار العطاء
قائمة استمرار العطاء

أعلن مدحت عادل حجاج رئيس لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن فوز 9 مرشحين من أصل 11 مرشحًا تقدموا للمنافسة على 9 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة لدورة 2023-2027.

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والأعضاء هم:

أحمد الوكيل ٩٥٦ صوت
عمرو مصيلحي ٩٥٠ صوت
أحمد صقر ٩٤٥ صوت
محمد فتح الله ٩٤١ صوت
ياسر المناويشي ٩٣٨ صوت
أحمد حسن ٩٣٦ صوت
عمر الغنيمي ٩٣٦ صوت
محمد حفني ٩٢٩ صوت
شريف بقطر ٩١٥ صوت

بينما حصل المرشح حازم المنوفي على ١٠٢ صوت وإبراهيم أبو الحسن على ١٠١ صوت.

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة ٩٦١ صوتًا والأصوات الباطلة ٦٩ صوتًا، وإجمالي الأصوات ١٠٣٠ صوتًا.

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