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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيار 21 نزل 200 جنيه في شهر | أسعار الذهب تواصل الانخفاض

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الانخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع حادة على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2,260 جنيها بعد أن تخطي سعره خلال الشهر الماضي 2500 جنيه.

أسعار الذهب السبت

وتسجل متوسط  أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية انخفاض على مستوي جميع الأعيرة فقد وصل عيار 24 إلي 2,583 جنيها للجرام.

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الذهب يتراجع 30 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

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تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2275 جنيهًا

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي :- 
عيار 24 بيع 2,560 شراء 2,583
عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368
عيار 21 بيع 2,240 شراء 2,260
عيار 18 بيع 1,920 شراء 1,937
عيار 14 بيع 1,493 شراء 1,507
عيار 12 بيع 1,280 شراء 1,291
الاونصة بيع 79,616 شراء 80,327
الجنيه الذهب بيع 17,920 شراء 18,080
الكيلو بيع 2,560,000 شراء 2,582,857

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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الذهب يربح 3.5 دولار في المعاملات الفورية

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مفاجأة في أسعار الذهب.. سعر الدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد|أخبار تهمك

أهمية أسعار الذهب

وتعد معلومة أسعار الذهب  ذات أهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

حيث يعتبر المعدن الأصفر من بين وسائل الادخار الأمنة والتي يلجأ لها  الكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة تراجع  بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، بإبقاء معدلات الفائدة كما هي دون تغيير بعد 10 زيادات متتالية.

وتزداد التوقعات حول قيام البنك الفيدرالي الأمريكي حول احتمالية رفع معدل الفائدة مرتين أخرتين خلال العام الجاري.

حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة تصل لـ 0.42% أي بنحو 1960.1 دولار للأوقية، كما تراجع سعر الفضة بنحو 0.57%، وارتفعت أسعار عقود البلاديوم تسليم شهر سبتمبر، خلال هذا الأسبوع بنحو 8.5% أي ما يصل لـ 1416.20 دولارًا للأونصة، وزادت أيضا أسعار النحاس تسليم شهر يوليو بنحو 2.6%، وهبط البلاتين تسليم يوليو أيضا بنحو 2.5%.

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الذهب يربح 3.5 دولار في المعاملات الفورية

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الذهب ينجو من هبوط كبير ويغلق قرب سعر الافتتاح

وشهد المعدن الأصفر حالة ارتباك بسبب خطة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لرفع الفائدة مرتين أخريين هذا العام الأمر الذي يؤثر سلبا على الذهب خلال الأسابيع المقبلة.

فيما تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية هذا الأسبوع بعد قرار الفيدرالي، ليتنخفض إلى 102.2920 نقطة من 103.7530 نقطة مطلع الأسبوع.

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