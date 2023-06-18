سلمي أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام..صور

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت سلمي في الصور بإطلالة متميزة، بمكيب بارز وأعتمدت علي إنسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

تصدرت الفنانة سلمى أبوضيف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها عن فكرة الإنجاب.





وتتميز سلمى أبو ضيف ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلةعلي كتفيها.