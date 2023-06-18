لإغاثة 13 مليون طفل سوداني.. اليونيسيف توجه نداءً عاجلا لدول العالم

طالبت مانديب أوبراين ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان، اليوم الأحد، دول العالم بجمع 100 مليون دولار على الفور لدعم وتوسيع نطاق استجابة المؤسسة لأزمة السودان.

وكتبت مسئولة الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها في حسابها على "تويتر" إن: "أزمة السودان أزمة أطفال" مشيرة إلى أن أكثر من 13 مليون طفل بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أعلنت عن إخلاء دار أيتام في العاصمة السودانية، وذلك بعد وفاة أكثر من 70 رضيعا وطفلا بسبب الجوع والمرض خلال الشهرين الماضيين.

وتصدرت مأساة دار المايقوما للأيتام عناوين الصحف أواخر الشهر الماضي، وسلطت الضوء على الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، حسبما قالت وكالة أسوشيتد برس.