وزير الثقافة العراقي يستقبل رئيس الأعلى للإعلام

استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار د.أحمد فكّاك البدراني بمنزله، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأه بعيد الصحفيين العراقيين، كما تمنى للشعب العراقى الخير والسلام.

ودار حوار حول علاقة الوزير العراقى بمصر وحرصه على زيارتها بإستمرار.

وقال فكّاك إن بلاده نجحت فى استرداد مجموعة كبيرة من الآثار العراقية التى تم تهريبها ، وبلغت حتى الآن 17 الف قطعة من أمريكا و6 آلاف من بريطانيا و2500 من لبنان وقطعة واحدة من ايطاليا.

كما اهدى وزير السياحة والآثار المصرى 6 عملات فضية جرى تهريبها من العراق وضبطها على الحدود .

