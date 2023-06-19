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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشعب الجمهوري يعقد لقاءً تنظيميًا لمحافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان

صوره موضوعية
صوره موضوعية

استضافت محافظة البحر الأحمر،  اجتماعًا تنظيميًا لأمانات حزب الشعب الجمهوري بمحافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان، وترأس الاجتماع أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب.

جاء ذلك بحضور النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، والدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة قنا، والنائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بالأمانة المركزية للحزب، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، والنائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي أبوتشت وفرشوط بمحافظة قنا، والنائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، والنائب على نور عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر،  والنائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وأحمد الفرشوطي أمين الحزب بمحافظة الأقصر، وخلف سعيد أمين الحزب بمحافظة أسوان، وأعضاء هيئة مكتب المحافظات الأربع، وأمناء المراكز وأمناء التنظيم بكل محافظة، فضلاً عن أمين أمانة الشباب المركزية، و أمين أمانة التقييم و المتابعة المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة العامه، و أعضاء الأمانة المركزية للتنظيم .

أكد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية خلال الاجتماع على أن حزب الشعب الجمهوري له أيديولوجيته الخاصة، فهو حزب مدني ليبرالي له خط ثابت، يعمل دائما على دعم جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مطالبا بتكثيف الجهود التنظيمية في المرحلة المقبلة التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز تواجد الحزب في الشارع المصري.

وشدد "الألفي" على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مبادرة "مع الناس" التي تعكس اهتمام الحزب بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا في إطار الدور المجتمعي للحزب، لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ومنها مبادرات الشوادر والسيارات المتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، والقوافل الطبية، وزواج غير القادرين، معلنا عن إقامة حفل زفاف جماعي لعدد ٦٠ شاب وفتاة بمحافظة القليوبية يوم الثلاثاء المقبل بالتنسيق مع محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان.

وناقش الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، مع أمناء المراكز وأمناء التنظيم بمراكز محافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان، خطة استكمال التشكيلات الحزبية بالوحدات القاعدية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة التشكيلات قبل نهاية شهر يونيو الجاري، مثمنا الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، لافتا أن الأيام المقبلة ستشهد تكريم المراكز والأقسام المتميزة في تنفيذ الأنشطة.

البحر الأحمر الامين العام الامانة المركزية الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهورى رئيس لجنة الطاقة والبيئة

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