استعادة السيطرة على 8 بلدات.. آخر تطورات الهجوم الأوكراني المضاد

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن كييف استعادت السيطرة على 8 بلدات منذ انطلاق الهجوم المضاد قبل أسبوعين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية حررت ثماني بلدات في منطقتي بيرديانسك وميليتوبول خلال الأسبوعين الماضيين من عملياتها الهجومية، بما في ذلك قرية بياتيكاتكي.

وأمس، سيطرت القوات الأوكرانية، على قرية بياتيكاتكي في جبهة قتال زابوريجيا التي تشن بها كييف الهجوم المضاد.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مسئولًا روسيًا أقر بأن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية بياتيكاتكي في منطقة زابوريجيا، وهو أول مكسب لكييف على تلك الجبهة منذ أن شنت هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابورويجيا، أن القوات الأوكرانية سيطرت على مستوطنة بياتيكاتكي وتحصنت هناك أثناء تعرضها لنيران المدفعية الروسية، مؤكدًا أن هجوم كييف المضاد أسفر عن نتائج على الرغم من الخسائر.