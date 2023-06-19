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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال الأعمال : حماية الملكية الفكرية ضروري لجذب الاستثمارات المستهدفة للدولة

صدى البلد

قال محمد عادل حسنى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين إن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المُستهدف استقطابها في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية، خاصة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية.
 

وأضاف حسنى فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ”  إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة. 

ولفت الى  أن محاور الإطارين التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى استراتيجية الملكية الفكرية التي أطلقتها مصر، سيكون لها عظيم الأثر في الدفع بحماية الملكية الفكرية لما توليه الدولة من أهمية تمتد إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية على المستوى الشعبي إلى الجانب التنظيمي.

واشار الى ان هناك زيادة اقبال على تسجيل الملكية الفكرية في مصر بشكل كبير منذ عام 2017 حتى الان ، ليشمل تسجيل ما يناهز الـ 5 آلاف علامة تجارية دوليا سنويا، ليبلغ إجماليها من ذلك التاريخ حتى الان نحو 143 ألف علامة تجارية سجلت دوليا، و540 ألف علامة تجارية تم تسجيلها فى مصر ، مشيرًا إلى تغير المناخ والظروف الحالية، وأهمية دعم التنمية الاقتصادية في حماية الملكية الفكرية، لتشمل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الاقتصادية.

الإدارية الجديدة الإقتصاد المصرى الشركات العالمية الدولة المصرية الحرفية والتراثية الصناعات الثقيلة العاصمة الإدارية الجديدة الملكية الفكرية تسجيل الملكية

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