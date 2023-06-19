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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 123 محضرا بمخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

حملات تمونيه
حملات تمونيه

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.. 

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 123 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.. 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها...

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس وشربين ومنية النصر وتمى الأمديد والمنصورة والمنزلة والمطرية ودكرنس والجمالية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد( 396بطاقة) ومحاضر تجميع دقيق بكمية ( 31 شيكارة) ومحاضرغلق في مواعيد العمل الرسميه ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (33 شيكارة) ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار و محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر غش تجارى و تم التحفظ علي عدد 5 طن زيت طعام خليط صويا وعباد الشمس و600عبوه زيت و2000عبوه فارغة و2400علبه سجائر وتم إعدام 20 كجم لحوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين..

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التموين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين

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