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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البسوا طواقي | تحذير مهم من الأرصاد ضد التعرض لأشعة الشمس

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، مضيفة أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على الأجواء اختلفت، وأصبحت مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، وهذا أدى إلى إنخفاض في درجات الحرارة.

الأرصاد:نشاط نسبي للرياح غير المثيرة للرمال


وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى، تتراوح بين 32_33 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على وجود السحب التي تحجب جزءاً من أشعة الشمس.


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس يكون حاراً نهاراً، و معتدل تماماً خلال فترات الليل ، منوه إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح الغير مثيرة للرمال.

الأرصاد: الأربعاء القادم البداية الفلكية لفصل الصيف

 

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أنه يجب الحذر الشديد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، متابعة:"يفضل يكون معايا غطاء للرأس خلال فترة الظهيرة ، للحماية من أشعة الشمس المباشرة"

 وقالت منار غانم، إن الأربعاء القادم هو البداية الفلكية لفصل الصيف، مؤكدة أن الشعور بدرجات الحرارة العالية يكون خلال فترات الظهيرة.

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم رياح البحر المتوسط درجة الحرارة القاهرة الكبرى حالة الطقس

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