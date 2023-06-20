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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 : فاجئ حبيبك بالهدايا

صدى البلد

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

﻿علاقتك الرومانسية مليئة بالمرح والمغامرة اليوم، حل جميع القضايا في العمل لإثبات القوة، أنت جيد ماليًا ولن تزعجك أي مشكلة طبية .

توقعات برج الحمل صحيا

قد يصاب بعض مواليد برج الحمل بعدوى طفيفة في الجلد أو العينين ولكنها لن تكون خطيرة، تجنب الشرب والتدخين اليوم وتناول المزيد من الأطعمة محلية الصنع الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات.

توقعات برج الحمل مهنيا

اليوم من الجيد حتى اتخاذ قرارات مالية حاسمة، هذا يعني أن مديري المالية والأعمال لديهم أدوار حاسمة لتعيينهم في المكتب.

برج الحمل اليوم عاطفيا

العلاقة السعيدة هي كلمة رئيسية لهذا اليوم، ستكون حياتك العاطفية مثالية تقريبًا ومليئة بالمرح والمودة والإثارة، فاجئ الشريك بالهدايا. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

لا تتردد في اتخاذ قرارات حيوية تتعلق بالمال، سوف يشهد مواليد برج الحمل تدفقًا جيدًا للثروة اليوم، لن تزعجك أي مشاكل مالية وهذا يعني أنه يمكنك إنفاق الأموال لشراء الأدوات المنزلية. 

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