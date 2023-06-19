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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اعتماد الموازنة التقديرية لـ 13 شركة بـ القابضة للمياه

صدى البلد

عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 13 شركة تابعة (مياه القاهرة – مياه الاسكندرية – صرف صحي القاهرة – صرف صحي الاسكندرية – بني سويف – أسوان – البحيرة – دمياط – المنيا – المنوفية – الاقصر – الفيوم – سوهاج ) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور السادة ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة للعام المالي 2023- 2024.


ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2023-2024، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللآزمة لتلافى تلك الملاحظات.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

وأكد أن الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2023-2024،  تعكس تحسن أداء الشركات ما يعد مؤشرا ايجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسئوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين وتطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات، وبرامج الانتاج المستهدفة، والإستفادة من الأصول والإستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على شهادة الإعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والإهتمام بإستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.

وأشار إلى أهمية تفعيل إجراءات تنشيط التحصيل، وتقليل كمية المياه غير المحاسب عليها، من خلال التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء على الوصلات غير القانونية، واجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع.

وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستويين الإداراى والفنى، وتفعيل اجراءات ترشيد الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة، بضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى.

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