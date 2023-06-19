عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. قرار قضائي عاجل بشأن محاكمة ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أمر قاض أمريكي في فلوريدا، اليوم الاثنين، محامي الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم الكشف عن أدلة في قضية الوثائق السرية لوسائل الإعلام أو الجمهور قبل المحاكمة.

 

جاء قرار قاضي الصلح الأمريكي، بروس راينهارت، بعد موافقته على اقتراح قدمه الأسبوع الماضي المدعون العامون الذين طلبوا من المحكمة وضع شروط لكيفية تخزين الدفاع للوثائق واستخدامها.

 

وفي وقت سابق من اليوم، وصف المدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، الرئيس السابق دونالد ترامب بـ "النرجسي والتافه"، و"ينخرط بانتظام في سلوك متهور".

نرجسي وتافه .. المدعي الأمريكي السابق يهاجم ترامب

جاك سميث كاشف الفساد.. الديموقراطيون يحتفون بـ عدو ترامب بهذه الطريقة

وقال بار الذي شغل منصب المدعي العام في عهد ترامب ونقلت كلمته صحيفة “ذا هيل” :""حقيقة كون ترامب نرجسيا وينخرط باستمرار في سلوك طائش يعرض أتباعه السياسيين للخطر ويعرض الأجندة الجمهورية المحافظة إلى الخطر".

 

وأشار المدعي العام السابق قائلا "ترامب يضع دائما مصالحه الخاصة فوق أي شيء آخر، بما في ذلك مصالح الأمة"، مضيفا: "إذا تواجد في البيت الأبيض مرة أخرى، فإنه سيضع دائما مصالحه الخاصة وإرضاء غروره قبل كل شيء آخر، بما في ذلك مصالح البلاد. ليس هناك شك في ذلك. هذا مثال ممتاز على قولي".

دونالد ترامب ترامب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

نجم أجنبي كبير | شوبير يكشف عن صفقة سوبر في الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

أسلحة غير صالحة للاستعمال.. كارثة تهدد الجيش الأوكراني

بيان عاجل من روسيا بشأن الأسلحة النووية في بيلاروس

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

تحطم طائرة مروحية عسكرية أردنية .. شاهد

هل أفشى سرًا .. مجلة بريطانية تحذف مقالًا لـ قائد البحرية

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الإحصاء السعودية تعلن إجمالي أعداد المعتمرين والحجاج العام الماضي

دعم روسيا وأزمة تايوان .. كيف حل بلينكن القضايا الشائكة بزيارته للصين

ترشيحاتنا

ألمانيا تعرب عن صدمتها من أحداث السودان وتطالب بالوقف الوفري لإطلاق النار

السعودية: ندعم الحل الدبلوماسي لأزمة السودان.. وتوسطنا لوقف إطلاق النار أكثر من مرة

اتفاقية الأمان النووي.. لماذا وافقت عليها مصر؟ وهذه أهم أهدافها

تفاصيل مدهشة .. تمثال الحرية يعود إلى فلاحة مصرية من الأقصر

تحت قيادة الرئيس السيسي.. تعرف على جهود دار الإفتاء لتجديد الخطاب الديني

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

تريند| شوي الدجاج داخل البطيخ أحدث موضه في الاكل.. طريقة عملها

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ