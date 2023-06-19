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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر الأمم المتحدة من إرسال مساعدات للمدنيين بمنطقة انهيار سد كاخوفا

من فيضان سد نوفا
من فيضان سد نوفا كاخوفا

قال الكرملين اليوم الإثنين، إنه من غير الآمن إرسال موظفي المساعدة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة إلى المناطق المتضررة من انهيار سد نوفا كاخوفا، في وقت يعيش فيه المدنيون، أوضاعًا بائسة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للكرملين ، للصحفيين، إن الحرب جعلت الزيارات الإنسانية محفوفة بالمخاطر.

وتأتي تصريحات الكرملين بعد يوم من إدانة الأمم المتحدة لروسيا نظرا لتدخلها في جهودها الإنسانية.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، دينيس براون، أمس الأحد ، في بيان، إن روسيا رفضت طلب الأمم المتحدة إرسال مساعدات إلى منطقة سد كاخوفا، الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة حاليًا للسيطرة العسكرية الروسية.

وذكرت براون في بيان: ”نحث السلطات الروسية على التصرف وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وواجه الناجون من فيضان السد بعد انهياره، نقصًا في الغذاء والماء والكهرباء ، بينما تتواصل الهجمات في المنطقة التي انهار في السد.

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