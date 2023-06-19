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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما أكد عليه الزعيم الصيني لوزير الخارجية الأمريكي بشأن روسيا

بلينكن في الصين
بلينكن في الصين

بعد اجتماع رفيع المستوى مع الرئيس الصيني اليوم الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه تلقى تأكيدات بأن بكين لن تقدم مساعدات مميتة (عسكرية) لروسيا، وليس لديه أي نية للقيام بذلك في المستقبل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

يظهر أن الزعيم الصيني الرئيس شي جين بينج، بدد نسبيًا مخاوف أمريكا،  من أن بكين قد توفر أسلحة لحليفتها موسكو يمكن استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا. 
وقد أصرت الصين مرارًا على أنه ليس لديها خطط للقيام بذلك.

وقال بلينكين في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بعد الاجتماع: ”فيما يتعلق بالمساعدات المميتة لروسيا واستخدامها في أوكرانيا، تلقينا نحن ودول أخرى تأكيدات من الصين، بأنها لن تقدم مساعدة  مثل هذه لروسيا أو استخدامها في أوكرانيا”.

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة ”لم تر أي دليل يتعارض مع ذلك”.


يأتي اجتماع بلينكين وشي جين بينج، في فترة توتر وتدني كبير للعلاقات الصينية الأمريكية، مع توترات بسبب قضايا التجارة والتكنولوجيا والسياسية، بما في ذلك علاقة بكين الوثيقة مع موسكو.

وخلال اجتماع اليوم، شدد الرئيس الصيني على أهمية العلاقات المستقرة بين الصين والولايات المتحدة.

 

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