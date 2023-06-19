أحمد موسى: مصر استقبلت 60% من النازحين السودانيين بسبب الحرب .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر نزح إليها 250 ألف مواطن سوداني، أي 60% من العدد الإجمالي للشعب السوداني النازح خارج بلاده، باعتبارها دولة جوار، والتي فتحت أبوابها أمام الفارين من ويلات الحرب.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر فتحت معبر «أرقين» أمام النازحين، وقامت بتلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب وغيره، لافتا إلى أن هناك 5 ملايين سوداني متواجد بمصر منذ قبل الحرب، يتم معاملاتهم مثل المواطن المصري.

وعلق أحمد موسى قائلا: المجتمع الدولي رصد 3 مليارات دولار للأزمة السودانية تم دفع منهم 300 مليون فقط أي ما يعادل 3%، المجتمع الدولي صامت أمام المجاعات هناك، على الجانب الآخر هناك دولا لديها أزمات اقتصادية، معلقا: «الغرب عنده مليارات راحت فين، اللي طلعوه للسودان دا فكة لا يستحق الحديث عنهم، أوكرانيا تم دعمها بـ150 مليار دولار من المجتمع الدولي، وييكون هناك مؤتمر لدعمها قريبا».

ونوه أحمد موسى بشأن التحركات العسكرية في الولايات المتحدة الامريكية، قائلا: هناك تحركا عسكريا في أمريكا لكن السبب غير معلوم حتى اللحظة، لافتا إلى أن الشعب يتساءل عن سبب تلك التحركات.